В Дрожжановском районе Татарстана разработали программу энергосбережения на ближайшие пять лет

В Татарстане планируется усовершенствовать систему мониторинга проектов и программ энергосбережения. Это позволит эффективнее использовать энергетические ресурсы.

Постановление об утверждении муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Дрожжановском муниципальном районе Республики Татарстан на 2024—2028 годы было принято исполнительным комитетом района 3 декабря 2023 года.



Также будут искать бесхозяйные объекты недвижимого имущества, которые можно использовать для передачи энергетических ресурсов. После процедуры постановки на учет такие объекты будут признаны муниципальной собственностью.

Кроме того, планируется организовать управление бесхозяйными объектами недвижимого имущества и компенсировать нормативные потери энергетических ресурсов за счет включения расходов на компенсацию в тариф организации, управляющей такими объектами.

Мероприятия по энергосбережению будут финансироваться из бюджета Республики Татарстан, средств Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан и за счет собственных и заемных средств организаций, которые будут реализовывать проекты и программы энергосбережения.

Общий объем финансирования составит 101 507,599 тыс. рублей. Из них 3 045,904 тыс. рублей — бюджетные средства, 21 051,481 тыс. рублей — внебюджетные.

Ожидаемые результаты реализации программы: создание нормативно-правовой базы энергоресурсосбережения, запуск финансово-экономических механизмов реализации проектов и программ энергосбережения в бюджетной сфере, сокращение дотаций бюджета на топливно-энергетические и прочие ресурсы для бюджетных организаций.

Контроль за реализацией программы будут осуществлять Министерство промышленности Республики Татарстан, ГБУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан», отраслевые министерства и ведомства Республики Татарстан, исполнительный комитет Дрожжановского муниципального района и отдел коммунального комплекса этого же района.

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Нафиса Миннехузина