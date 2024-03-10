Главное о коронавирусе за неделю: в России ждут новой волны, в ЕС готовят соглашение о борьбе с пандемией
Больше трех лет человечество живет в условиях COVID-19: 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Этот статус отменили только в мае прошлого года. Пережив самоизоляцию, масочно-перчаточный режим, обязательную вакцинацию и введение QR-кодов, человечество постепенно вернулось к привычной жизни. «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 4 по 10 марта 2024 года. Так, в республике выздоровело 500 заболевших, в Евросоюзе готовят соглашение о предотвращении пандемий.
За неделю в Татарстане выздоровело 518 человек
- В Татарстане с 26 февраля по 3 марта коронавирус обнаружили у 453 татарстанцев. На прошлой неделе COVID-19 выявили у 432 человек.
- С 26 февраля по 3 марта в республиканские больницы попал 121 человек. Семью днями ранее этот показатель составлял 118 заразившихся.
- Из больниц было выписано 518 пациентов по всей республике.
- Летальных случаев не зафиксировано. Всего в Татарстане за период пандемии умерли 2 010 жителей.
НИЦ Гамалеи ожидает периодического появления вспышек COVID-19
- С 26 февраля по 3 марта коронавирус выявили у 25 835 россиян. На прошлой неделе этот показатель составлял 26 623 человека.
- За неделю в больницы доставлен 3 501 человек.
- В течение этой недели выздоровел 26 961 человек, скончались 70 пациентов.
- Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в Петербурге на 22,6% за неделю. У больных преобладают аденовирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, бокавирусы и риновирусы.
- Количество случаев острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) снизилось на 25% за неделю в Новосибирской области. Количество зарегистрированных случаев гриппа — 362. Полностью закрытых на карантин школ и детских садов в регионе нет.
- Вспышки заболевания коронавирусной инфекцией периодически будут появляться, однако они не будут такими масштабными, какими были в начале пандемии. Такое мнение высказал замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Денис Логунов. Ученый добавил, что коронавирус, так же как и грипп, приобретает «некую сезонность», однако его периоды пока не до конца понятны.
- Россия и Вьетнам восстановили высокую интенсивность контактов и обменов делегациями после пандемии COVID-19. В 2024 году Москва и Ханой отметят ряд юбилеев, в частности 30-летие подписания Договора об основах дружественных отношений, 50-летие открытия посольства РФ в Ханое, 45-летие начала строительства и 30-летие ввода в эксплуатацию ГЭС «Хоабинь», возведенной при масштабной помощи СССР и заложившей основу вьетнамской национальной гидроэнергетики.
Глава ВОЗ заверил, что соглашение по пандемиям не ущемит суверенитет стран-участниц
- Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что суверенитет стран не пострадает вследствие их участия в международном соглашении о предотвращении пандемий, работа над которым сейчас ведется во Всемирной организации здравоохранения.
- По его словам, соглашение о предотвращении пандемий будет «написано странами, для стран и будет применяться в странах в соответствии с их собственными национальными законами, как и другие международные соглашения». Как и другие международные соглашения, оно не даст ВОЗ никакой власти над суверенными государствами, заверил гендиректор.
- Житель Магдебурга (земля Саксония-Анхальт) получил 217 доз прививок против SARS-CoV-2. Медики изучили его состояние и пришли к выводу, что побочных эффектов ему удалось избежать. При этом привился он восемью разными вакцинами за 29 месяцев, говорится в публикации. О его мотивах ничего не сообщается.
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