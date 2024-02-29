Доля ипотечных заемщиков старше 40 лет в России увеличилась

В 2023 году в структуре выданных ипотечных кредитов в России выросли доли возрастных групп, превышающих 40 лет. Наибольший рост показала категория заемщиков от 40 до 50 лет — их доля составила 26,2%, увеличившись на 2,6 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает RT.

Также выросла доля возрастных групп от 50 до 60 лет (на 1 п.п.) и старше 60 лет (на 0,6 п.п.). В то же время сократилась доля возрастных групп до 40 лет: на 2,2 п.п. — моложе 30 лет и на 1,9 п.п. — от 30 до 40 лет.

Самой массовой категорией заемщиков остаются граждане в возрасте от 30 до 40 лет (42,4%), а наименьшей — заемщики старше 60 лет (2,7%).

Как объяснили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), увеличение доли возрастных групп связано с сокращением банками аппетита к риску. Молодые граждане считаются более рискованными заемщиками с нестабильными доходами.

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Разиль Самигуллин