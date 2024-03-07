В Казани к 8 марта вырос спрос на портреты

Аналитики «Авито Услуг» выяснили, какие услуги стали самыми востребованными в преддверии Женского дня. По данным платформы, активнее всего в начале марта растет спрос на цветочные композиции из тюльпанов. Их заказывают более чем в два раза чаще (+67%).

Спрос на съедобные букеты вырос почти в полтора раза (+51%), а на портреты по фотографиям даже превысил спрос на цветы и воздушные шары. Средняя стоимость одного портрета на заказ начинается с 1 000 рублей.

Казанцы активно пользуются бьюти-услугами перед 8 Марта: спрос на специалистов вырос на 16%. Особенно востребованы парикмахеры. Рекордно вырос также интерес к услугам по эпиляции (+11%), диетологии (+11%) и пирсингу с тату (+8%). Средняя стоимость бьюти-образа в Казани — от 4 900 рублей.

На рынке праздничных услуг наблюдается бум: спрос вырос по сравнению с прошлым мартом. Больше всего россияне ищут аниматоров (от 2 000 рублей за выступление), ведущих (от 3 400 рублей за мероприятие), организаторов корпоративов (от 2 000 рублей на персону), фотозон (от 2 000 рублей за элемент) и выездных баров (от 1 000 рублей в час). Цены на этом рынке не изменились. Ранее аналитики «Авито» провели опрос среди 10 000 мужчин, что они собираются дарить на 8 Марта, и среди женщин — что они хотели бы получить в этот праздник.

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Разиль Самигуллин