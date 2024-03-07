В Татарстане снизились цены на подержанные автомобили

По данным аналитиков сервиса «Авто.ру», на рынке автомобилей Татарстана зафиксировано снижение средней стоимости.



На 6% снизилась цена на Lada Vesta 2022 года — модель можно приобрести за 1,5 миллиона рублей — это самое заметное понижение цены на отечественном рынке. Lada Niva 2020 года также подешевела, но лишь на 3% — до 1,3 миллиона рублей. Также снижение цен коснулось моделей Vesta и Priora. «Весту» можно купить за 1,1 миллиона рублей, а «Приору» — в среднем за 330 000 рублей.

Не обошло стороной снижение цен и китайский автопром. EXEED LX 2019 года и Kaiyi E5 2021 года потеряли в стоимости 5 и 3 процента соответственно.

Среди моделей, которые выросли в цене, — только автомобиль Jaecoo J7, цена на него поднялась до 3,7 миллиона рублей.

В сегменте автомобилей с пробегом зафиксировано снижение стоимости на Hyundai Solaris и Renault Duster. Корейскую модель на рынке предлагают за 816 тысяч рублей, а его французского конкурента за 1,4 миллиона рублей.



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Олег Исаков