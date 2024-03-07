По результатам опроса более половины россиян регулярно занимаются спортом

Более половины россиян регулярно занимаются спортом, а каждый третий готов переплачивать за любимые спортивные бренды.

По данным исследования, 64% россиян занимаются спортом. Среди них:

19% — каждый день,

61% — два-три раза в неделю,

13% — раз в неделю,

7% — редко уделяют время спорту.

При этом абсолютное большинство — 87% — считают Россию спортивной державой. Также аналитики выяснили, что 86% россиян смотрят спортивные передачи по телевизору:

19% — постоянно,

45% — иногда,

22% — крайне редко.

49% опрошенных в течение последнего года приобретали спортивную одежду. Среди них активно занимаются спортом 29%, а время от времени — 57%.

При этом многие покупают спортивную одежду не только для занятий спортом: 60% предпочитают такой стиль в повседневной жизни.

Что касается предпочтений в любимых видах спорта, то 40% россиян нравится смотреть соревнования по плаванию, 32% — футбол, 30% — фигурное катание. По 26% отметили волейбол, легкую атлетику, биатлон и бег на лыжах, 25% — хоккей. Аналитики также выяснили, что абсолютному большинству россиян (68%) нравятся отечественные бренды спортивной одежды.

В топ-5 популярных российских спортивных брендов вошли: Demix, Forward, Bosko, Minimi, Sport Angel.

Кроме того, стало известно, что 49% потребителей готовы покупать любимые спортивные бренды даже за повышенную цену. Так, 61% россиян тратят на покупку спортивной одежды до 5 000 рублей за раз.



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Разиль Самигуллин