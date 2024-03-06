Александр Энберт: «Ждем Камилу Валиеву в новых ипостасях»

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 по фигурному катанию Александр Энберт в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал отсутствие Камилы Валиевой на Кубке Первого канала.

Валиеву дисквалифицировали, поэтому теперь она не может принимать участие во всех мероприятиях, в организации которых участвует Федерация фигурного катания на коньках России.

Энберт отметил, что Валиева всегда была украшением любого мероприятия, связанного с фигурным катанием. Он также выразил надежду, что сможет увидеть Валиеву в новых образах.

— Конечно, очень обидно, что Камилы не было на этом турнире. Она действительно всегда была и остается украшением любого мероприятия, связанного с фигурным катанием и спортом в целом, — сказал Энберт. — Но что сказать? Что есть, то есть. Ждем Камилу в новых ипостасях, ждем проявления ее творчества и красоты там, где это возможно. Я всегда рад ее видеть в любом образе и на любом турнире — и не только, — сказал Александр Энберт.

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Нафиса Миннехузина