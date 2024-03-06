Школа в 65-м микрорайоне Набережных Челнов обойдется в 2 миллиарда рублей

Сегодня на итоговом медсовете мэр города Наиль Магдеев озвучил стоимость новой школы в 65-м микрорайоне Набережных Челнов. Ее строительство обойдется в сумму около 2 миллиардов рублей. Магдеев рассказал, что за время его работы в городе было построено 20 детских садов и 9 школ. Об этом сообщают Chelny-biz.ru.

Мэр поставил задачу построить школу за 8 месяцев. По нормативу на это отводится 18 месяцев, но столько ждать нельзя. Магдеев отметил, что если бы работа шла по нормативу, то за 10 лет было бы построено всего 5-6 школ вместо 10.

Школа в 65-м микрорайоне будет рассчитана на 1 224 места.

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Нафиса Миннехузина