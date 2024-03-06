Российская зимняя гонка впервые начнется в Татарстане

Фото: предоставлено realnoevremya.ru администрацией Зеленодольского района Татарстана

В 2024 году Российская зимняя гонка впервые начнется в Татарстане. С момента ее появления в 2018 году спортсмены стартовали в Нижегородской области. Массовый полет тепловых аэростатов на дальность в формате Long jump в этом году планируется начать в селе Ильинское Зеленодольского района, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе района.

Старт планируется в 7.00 10 марта. Главная задача спортсменов — пролететь за 10 часов максимальное расстояние. В 2023 году экипаж Ивана Меняйло и Натальи Ивановой пролетел 445 км и приземлился в Нижнекамском районе Татарстана.

В 2020 году рекорд установил экипаж Наири Барсегяна (Армения) и Манука Гаспаряна (Армения), пролетев более 500 км. Победителем 2021 года стал экипаж Ивана Меняйло (Россия) и Натальи Ивановой (Россия), преодолевший дистанцию в 222 км.

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Артем Гафаров