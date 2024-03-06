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Банк России опубликовал официальный курс валют на 7 марта

18:47, 06.03.2024

Банк России опубликовал официальный курс валют на 7 марта. По отношению к юаню, доллару и евро рубль укрепился в цене.

Так, юань подешевел на 11 копеек, доллар — на 82, евро — на 73. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 12,51 рубля (-0,11);
  • доллар — 90,34 рубля (-0,82);
  • евро — 98,20 рубля (-0,73).

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Артем Гафаров
Экономика
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