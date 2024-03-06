На подготовку к 8 Марта женщины планируют потратить до 10 тыс. рублей

ВТБ провел опрос ко Дню 8 Марта: женщины в ПФО планируют потратить на подготовку к празднику до 10 тыс. рублей, мечтают о сюрпризах и хотят выглядеть на все сто.

Согласно результатам опроса, половина жителей ПФО (56%) любит как дарить, так и получать подарки на гендерные праздники. Среди них больше представительниц прекрасного пола (60%), которые также более благосклонны к подаркам. При этом 12% мужчин и 8% женщин заявили, что они вовсе не любят подарки.

Примечательно, что 48% женщин Поволжья мечтают о неожиданном подарке на 8 Марта. Треть участниц опроса (34%) хотели бы получить цветы, четверть (25%) будут рады подарочному сертификату, 13% выбирают косметику или парфюмерию. Только 8% предпочли бы обновить одежду или обувь. Вовсе откажутся от подарков 5% женщин.

Половина опрошенных женщин заявили, что не планируют специально готовиться к 8 Марта и тратить деньги на салоны красоты, макияж, платья. 37% женщин, участвовавших в опросе, готовы побаловать себя к празднику на сумму до 5 тысяч рублей. Только 11% опрошенных женщин готовы потратить на подарок себе от 5 до 10 тысяч. И только 3% женщин готовы выделить на подготовку к 8 Марта более 10 тысяч рублей.

Большинство мужчин (42%) традиционно собираются подарить женщинам цветы. Треть (33%) мужчин преподнесут своим дамам неожиданный подарок, который они, возможно, еще не придумали. Еще 12% подарят женщинам деньги. Примерно 15% купят для них подарочные сертификаты. 6% мужчин подарят косметику или парфюмерию. А 8% мужчин предложат свою финансовую помощь в обновлении женского весеннего гардероба.

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Нафиса Миннехузина