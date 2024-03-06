В Казани при пожаре в частном доме погиб человек
В Казани произошел пожар в двух частных домах на улице 2-й Давликеевской, д. 1а и 4. При ликвидации открытого огня пожарные обнаружили тело погибшего.
Пожар был локализован, открытое горение ликвидировано.
— Днем поступила информация о горении двух частных деревянно-кирпичных домов 1а и 4 по улице 2-й Давликеевской в Казани. После ликвидации открытого горения в доме по 2-й Давликеевской, 1а обнаружено тело погибшего человека. Причину пожара установят дознаватели Государственного пожарного надзора, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.
Причина пожара устанавливается дознавателями Государственного пожарного надзора.
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