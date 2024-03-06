В Казани при пожаре в частном доме погиб человек

В Казани произошел пожар в двух частных домах на улице 2-й Давликеевской, д. 1а и 4. При ликвидации открытого огня пожарные обнаружили тело погибшего.

Пожар был локализован, открытое горение ликвидировано.

— Днем поступила информация о горении двух частных деревянно-кирпичных домов 1а и 4 по улице 2-й Давликеевской в Казани. После ликвидации открытого горения в доме по 2-й Давликеевской, 1а обнаружено тело погибшего человека. Причину пожара установят дознаватели Государственного пожарного надзора, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Причина пожара устанавливается дознавателями Государственного пожарного надзора.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина