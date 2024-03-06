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Сегодня в Казани до -5 градусов

06:40, 06.03.2024
Сегодня в Казани до -5 градусов
Фото: Реальное время

В среду, 6 марта, ожидается переменная облачность без существенных осадков.

Днем в столице республике прогнозируется от -3 до -9 градусов. Ветер северный 2 м/с. На дорогах сохраняется гололедица.

В целом по Татарстану ожидается от -2 до -7 градусов. На дорогах будет скользко.

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Нафиса Миннехузина
Татарстан
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