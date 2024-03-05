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За 7 лет в Татарстане благоустроили 225 общественных пространств

18:10, 05.03.2024

За 7 лет в Татарстане по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроили 225 общественных пространств. Одно из главных преимуществ — национальный проект дает возможность жителям активно участвовать в планировании парков и скверов.

При создании проекта архитекторы опираются на пожелания местных жителей. Благодаря этому в городах и муниципальных районах появляется большое количество общественных мест на свежем воздухе. Напомним, в течение последних лет в разных районах Татарстана благоустроили 245 общественных пространств.

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Разиль Самигуллин
Общество Татарстан
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