Международные соревнования по настольному теннису пройдут в Татарстане

В универсальном спортивном комплексе «САБА Арена» 8—10 марта состоятся международные соревнования по настольному теннису среди мужчин и женщин, а также XXII открытые лично-командные Республиканские соревнования по теннису среди мальчиков и девочек до 15 лет. Оба турнира проходят в память заслуженного лесовода РСФСР и ТАССР Нургали Минниханова.

В женском турнире примет участие 51 спортсменка, в том числе Мария Тайлакова, Элизабет Абраамян, Яна Носкова, Влада Воронина, Ольга Воробьева, Валерия Коцюр и Арина Слаутина. Среди участников мужского турнира будет 64 теннисиста, в том числе действующий чемпион России Денис Ивонин, Александр Шбаев и Сади Исмаилов. Кроме того, в соревнованиях примут участие спортсмены из Республики Беларусь, Таджикистана и Китайской Народной Республики.

Торжественное открытие соревнований запланировано на 8 марта, 11.00. В церемонии примет участие заместитель министра спорта Республики Татарстан Алмаз Хусаинов.

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Разиль Самигуллин