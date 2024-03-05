Банк России опубликовал курсы валют на 6 марта

Согласно данным Центрального банка России, 6 марта 2024 года китайский юань можно купить в среднем за 12,62 рубля, что на 3 копейки меньше, чем днем ранее.

Стоимость доллара США упала на 19 копеек и составила в среднем 91,16 рубля. За один евро попросят 98,94 рубля — это на 17 копеек меньше, чем во вторник.



юань — 12,62 рубля (-0,03),

доллар — 91,16 рубля (-0,19),

евро — 98,94 рубля (-0,17).

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Артем Гафаров