Рустам Минниханов: татарстанские компании хотят выйти на казахстанский рынок

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем нижней палаты (мажилиса) парламента Казахстана Ерланом Кошановым. Во время беседы руководитель республики подчеркнул заинтересованность в расширении присутствия ведущих татарстанских компаний на рынке Казахстана.

— Уровень наших отношений с Казахстаном за последние годы значительно вырос. Недавно состоялся визит уважаемого президента Казахстана в Казань, где состоялась обстоятельная беседа с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, — передает слова Минниханова его пресс-служба.

Ерлан Кошанов заявил, что Татарстан является стратегическим партнером в том числе по линии законодательной деятельности.

Во время беседы стороны договорились, что делегация ознакомится с IT-потенциалом республики и посетит казанский IT-парк.

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