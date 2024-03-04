В Великом Новгороде протестируют пригородный автобус КАМАЗа

ПАО «КАМАЗ» передало в Великий Новгород рестайлинговый пригородный автобус НЕФАЗ 5299-31-57 для тестовой эксплуатации. В течение двух месяцев транспорт из Татарстана будет курсировать по пригородному маршруту Великий Новгород — Холм. Он будет преодолевать расстояние 209 км в одну сторону.

Как сообщили в пресс-службе челнинского автогиганта, автобус вмещает 73 человека. Внутри салона 36 сидячих мест. Автобус оснащен газовым двигателем мощностью 205 кВт, шестиступенчатой автоматической коробкой передач и независимой передней пневматической подвеской. В базовой комплектации предусмотрены полумягкие сиденья, передний электронный маршрутоуказатель, зеркала заднего вида с электроприводом, пять отопителей салона и т. д.

Автобус протестирует ООО «Фабус». Спустя два месяца специалисты составят технический отчет с результатами обкатки и отзывами пассажиров.

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