Совет директоров «Русагро» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год

Совет директоров «Русагро» рекомендовал отказаться от выплаты дивидендов за 2023 год. Об этом сказано в отчете компании.

Годовое собрание состоится 29 марта. Всего в повестку дня включат 11 вопросов. В их числе: назначение председателя годового общего собрания, избрание совета директоров, принятие финансовой отчетности МСФО за 2023 года, вознаграждение директоров и т.д.

Компания платила дивиденды с 2015 по 2021-е годы. «Русагро» имеет кипрскую прописку. Этот вопрос мешает выплате дивидендов.

На этом фоне акции компании подешевели с 1 442 до 1 407 рублей. Сейчас бумаги «Русагро» подорожали до 1 417 рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».