Спикер нижней палаты парламента Казахстана посетит Казань
Председатель нижней палаты (мажилиса) парламента Казахстана Ерлан Кошанов прибыл в Россию. Помимо Москвы он планирует посетить Казань. Как сообщает пресс-служба парламента, визит будет длиться два дня.
В первую очередь спикер мажилиса встретится с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
В Казани Ерлан Кошанов встретится с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и председателем Госсовета республики Фаридом Мухаметшиным. Стороны обсудят планы по развитию межпарламентского сотрудничества, а также вопросы межрегионального экономического и культурно-образовательного взаимодействия.
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