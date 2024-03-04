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Спикер нижней палаты парламента Казахстана посетит Казань

11:39, 04.03.2024

Председатель нижней палаты (мажилиса) парламента Казахстана Ерлан Кошанов прибыл в Россию. Помимо Москвы он планирует посетить Казань. Как сообщает пресс-служба парламента, визит будет длиться два дня.

В первую очередь спикер мажилиса встретится с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

В Казани Ерлан Кошанов встретится с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и председателем Госсовета республики Фаридом Мухаметшиным. Стороны обсудят планы по развитию межпарламентского сотрудничества, а также вопросы межрегионального экономического и культурно-образовательного взаимодействия.

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ОбществоВласть Татарстан
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