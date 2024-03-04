В суде Татарстана обвиняемый в 30 убийствах Радик Тагиров открестился от исков на 2 млн рублей

Фото: Плотникова Ирина

Задний ход уголовному делу обвиняемого в серии разбойных нападений с 30 убийствами и тремя покушениями Радика Тагирова дал сегодня Верховный суд РТ. Это было сделано по ходатайству обвинения, поскольку в суде остался не оглашенным ряд документов, передает журналист «Реального времени».



На прошлом заседании гособвинитель Линара Чуркина запросила пожизненное заключение для Тагирова, ожидалось, что сегодня в прениях выступит подсудимый и его защитник. Однако после просьбы Чуркиной суд возобновил расследование, и прокурор огласила три постановления Верховного суда РТ об оплате услуг назначенного адвоката на 70 тысяч рублей.

Кроме того, Чуркина озвучила информацию о трех поданных к Тагирову исках о компенсации морального вреда — потерпевшие Пискунова и Кабардина требуют с подсудимого по 1 млн рублей, Вотинова — еще 150 тысяч рублей. Причем ею же заявлены требования о взыскании материального ущерба на такую же сумму.

Гособвинитель поинтересовалась, признает ли Тагиров данные требования. Ответ был отрицательный. «Они не правомерные, я этих преступлений не совершал», — заявил обвиняемый. А далее попросил исключить Кибардину из числа потерпевших, уверяя, якобы в ходе следствия выяснилось, что эта дальняя родственница погибшей Борисовой при жизни занимала у нее крупную сумму, а после ее смерти не посчитала нужным хранить ее личные вещи.

В свою очередь, назначенный судом защитник Марат Аширов отметил, что указанные выше потерпевшие не обосновали получение ими моральных страданий.

Относительно оплаты услуг этого адвоката Радик Тагиров признался, что средств на оплату договорного у него нет: «Мое финансовое положение не лучшее. На иждивении трое детей, супруга, родители-пенсионеры. Имущества не имею»

После выяснения этих деталей суд вновь завершил следствие и предоставил слово прокурору для выступления в прениях.

Ирина Плотникова