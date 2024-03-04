Татарстанцы за сутки отдали мошенникам почти 22 миллиона рублей
Как сообщает пресс-служба МВД по Татарстану, за прошедшие сутки в отделы полиции Татарстана обратились 17 жертв мошенников. Злоумышленники предлагали «выгодные инвестиции», работу на маркетплейсе и предлагали помощь попавшим в беду родственникам.
В результате 47-летняя жительница села Муслюмово лишилась 2,5 млн рублей, а 53-летняя женщина из Зеленодольска — 2,4 млн рублей. Еще одна потерпевшая, 29-летняя девушка из села Тумутук Азнакаевского района, перевела мошенникам более 300 тыс. рублей.
Четыре жертвы отдали преступникам все свои накопления. Так, 65-летняя жительница Бугульмы думала, что помогает попавшей в ДТП дочери, и перевела мошенникам 5,9 млн рублей. Всего за сутки мошенники получили от жертв около 22 миллионов рублей.
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