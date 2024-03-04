Сегодня в Казани ожидается до +2 градусов

В понедельник, 4 марта, в Татарстане ожидается переменная облачность без существенных осадков. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Днем в Казани прогнозируется от 0 до +2 градусов. Ветер западный 3—8 м/с. На дорогах сохраняется гололедица.

В целом по Татарстану ожидается от -3 до +2 градусов. На дорогах гололедица.



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Разиль Самигуллин