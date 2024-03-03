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За год в России стоимость блинов на Масленицу выросла на 17%

23:30, 03.03.2024

В 2024 году одна порция домашних блинов обойдется россиянам в среднем в 183 рубля.

Это на 17% больше, чем в 2023-м: сказалось удорожание молока, яиц, масла.

За неделю яйца в «Азбуке вкуса» стали стоить больше на 10 рублей, молоко в «Магните» за семь дней прибавило в цене 2 рубля.

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