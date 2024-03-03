За год в России стоимость блинов на Масленицу выросла на 17%
В 2024 году одна порция домашних блинов обойдется россиянам в среднем в 183 рубля.
Это на 17% больше, чем в 2023-м: сказалось удорожание молока, яиц, масла.
За неделю яйца в «Азбуке вкуса» стали стоить больше на 10 рублей, молоко в «Магните» за семь дней прибавило в цене 2 рубля.
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