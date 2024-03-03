На строительство системы водоотведения в Высокой Горе потратят почти 50 млн рублей

Фото: Назметдинов Ринат

В селе Высокая Гора в Татарстане выделят 48,1 млн рублей на строительство системы водоотведения. Заказчиком выступает ГКУ «Главное управление инженерных сетей Республики Татарстан», выяснило «Реальное время».

Проектом предусмотрена прокладка канализационных сетей на двух участках. На первом участке запроектирован напорный канализационный коллектор, отводящий хозяйственно-бытовые стоки от жилой застройки в деревню Эстачи. На втором участке запроектирован самотечный коллектор от существующего колодца до очистных сооружений с подключением к существующему коллектору.

Общая протяженность сетей на первом участке составляет 9,5 тыс. метров, на втором — 3,2 тыс. метров.

Систему водоотведения нужно достроить до начала декабря этого года.

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