Дмитрий Медведев: «Германия готовится к войне с Россией»

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что Берлин готовится к вооруженному конфликту с Москвой. Таким выводом он поделился после того, как в Сеть выложили перехваченный разговор офицеров Бундесвера.

— Попытки представить разговор офицеров бундесвера как игры в ракеты и танчики — злонамеренная ложь. Германия готовится к войне с Россией, — написал он в своем telegram-канале.

По мнению Медведева, сейчас в Германии начнут обелять правящий режим в стране, чтобы смягчить негодование общественности от разговора немецких офицеров.

— Никто не знает, в курсе ли политическое руководство и лично ливерный канцлер. Но даже если и не в курсе и ничего такого не поручал, история знает множество примеров, когда военные способны принимать решения за гражданских начальников о начале войн или стимулировать их, — резюмировал он.

Аудио разговоров высших офицеров ВВС ФРГ о планах ведения против России боевых действий, включая уничтожение гражданской инфраструктуры, опубликовала в своем telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян. По ее словам, на 40-минутной записи немецкие военнослужащие обсуждают планы по уничтожению Крымского моста.

На этом фоне Россия потребовала объяснений от властей Германии. Как считают в МИД, попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».