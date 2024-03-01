В МИД России потребовали объяснений от Германии из-за разговора об атаке на Крымский мост

Россия требует объяснений от властей Германии по поводу разговора немецких офицеров о возможных ударах по Крымскому мосту. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел страны Мария Захарова.

— Требуем от Германии объяснений. Официальный Берлин обязан их оперативно предоставить. Попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины, — написала она.

Аудио разговоров высших офицеров ВВС ФРГ о планах ведения против России боевых действий, включая уничтожение гражданской инфраструктуры опубликовала в своем telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян. По ее словам, на 40-минутной записи немецкие военнослужащие обсуждают планы по уничтожению Крымского моста.

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