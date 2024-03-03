В Менделеевске определили победителей олимпиады по химии

В Менделеевске назвали имена победителей и призеров олимпиады по химии и химической технологии «Потомки Менделеева». Она проходила в городе с 29 февраля по 3 марта.

На олимпиаду заявились 723 участника из 36 регионов России. Они боролись за призовой фонд в размере 1,5 млн рублей. Победители и призеры получили денежные сертификаты в магазин цифровой техники на 100 и 30 тысяч рублей.

— Наши эксперты, а задания составляли и проверяли сотрудники Химического института имени Бутлерова Казанского Федерального университета, отметили высокий уровень участников. Больше 35% участников выполнили 70% заданий верно. Из 25 возможных баллов за экспериментальный тур средний балл всех участников — 20 баллов. Это говорит о том, что нам удалось собрать сильнейших молодых химиков со всей страны, — заявил глава Менделеевского района Радмир Беляев.

По итогам олимпиады определили двух победителей среди 11 классов, по одному победителю среди 9 и 10 классов. Еще десять человек стали призерами.

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