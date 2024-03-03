Эксперт рассказал о главных трендах в IT-отрасли на 2024 год

Специалист Егор Сорокин поделился с RT своим прогнозом о главных тенденциях в сфере информационных технологий в 2024 году.

По мнению эксперта, первая из них — это продолжающийся восходящий тренд на импортозамещение. В связи с этим компании будут активнее искать IT-специалистов разного профиля: от аналитиков и тестировщиков до разработчиков. Это обусловлено тем, что оптимизация и автоматизация ресурсов необходимы даже тем компаниям, которые раньше не интересовались IT-специалистами.

Глобально IT-рынок продолжит рост, но сейчас наблюдается нехватка кадров для обеспечения эффективной работы сервисов. Эту проблему государство планирует решить с помощью ряда законопроектов и мер, направленных на увеличение числа специалистов в IT.

Среди направлений в IT самыми востребованными останутся программирование, аналитика данных и дизайн. Популярным языком программирования останется Python, а среди специалистов, работающих с ним, более востребованными станут тестировщики-автоматизаторы и fullstack-разработчики. Также в 2024 году вырастет спрос на курсы по использованию нейросетей в различных областях.

Еще один тренд — растущий спрос IT-отрасли на кросс-функциональные навыки. Чтобы получать более эффективный результат, специалисты должны знать не только основы IT, но и уметь общаться с командами, делегировать задачи коллегам и управлять проектами.

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Нафиса Миннехузина