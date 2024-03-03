Уровень знания «Мастера и Маргариты» равен 79%

Фото: Петрова Екатерина

Книжная сеть «Читай-город» в своих соцсетях провела тест на знание произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Тест прошли 2тысячи человек. Им нужно было выбрать верное или ложное утверждение о романе. Только 13% прошли текст без ошибок. Верно на 3—5 утверждений из 11 ответили 8% человек. В среднем на прохождение теста ушло почти 3 минуты.

Самыми легкими оказались вопросы, которые не требовали прочтения романа. 90% пользователей верно ответили, что Мастер и Маргарита не были ровесниками. Столько же человек знали, что Булгаков сжег первую рукопись романа. Также среди легких вопросов оказалась цитата «Не шалю, никого не трогаю, починяю примус». 91% проходивших тест верно указали, что эту фразу произнес кот Бегемот.

А вот 39% были уверены, что слово «АБЫРВАЛГ» произнес Лиходеев, когда оказался в Ялте. На самом деле это слово из другого произведения Михаила Булгакова — «Собачье сердце». Также 36% опрашиваемых уверены, что цитата «Я — часть той силы, что вечно хочет зла и совершает благо» принадлежит Булгакову. Хотя это цитата из «Фауста» Гете.

Самыми сложными оказались вопросы, связанные с сюжетной линией Ершалаимских глав, и особенно вопросы про сон Понтия Пилата. 68% уверены, что во сне он гуляет с Иешуа по парку, хотя в романе это была лунная дорожка. Но 83% знают, что у Понтия Пилата была собака, которая упоминается в начале романа.

Второй по сложности вопрос относился к экранизации. 41% проходивших тест уверены, что она была сделана в СССР. Хотя первой экранизацией стал итало-югославский фильм, вышедший в 1972 году.

Проанализировав все результаты, «Читай-город» сделал вывод, что знание произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» среди россиян равняется 79%.

Недавно мы опубликовали материал об истории создания романа «Мастер и Маргарита». Прочитать его можно здесь.

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Екатерина Петрова