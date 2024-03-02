Сегодня «Рубин» сыграет с «Краснодаром» в рамках 19 тура российской Премьер-лиги

Сегодня в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги сыграют футбольные команды «Рубин» и «Краснодар». Матч пройдет на стадионе «ФК Краснодар» и начнется в 16.30.

Соперники казанцев на данный момент идут на первой строчке таблицы, а «Рубин» застыл на 7-м месте. В настоящее время казанская команда подходит к матчу с «быками» с серией из трех поражений и одной победы, однако болельщики сохраняют оптимизм по поводу встречи с фаворитом.

Фанаты отмечают, что у «Краснодара» сильная линия нападения, но в то же время не отрицают факт того, что «Рубин» может поймать своего соперника на контреатаке. В текущем сезоне команды уже встречались в рамках 10-го тура лиги, тогда победу одержал «Краснодар» со счетом 2:0.

Ранее сообщалось, что защитник казанского «Рубина» Илья Рожков получил вызов в молодежную сборную России по футболу на предстоящий сбор в Уругвае. В список попали 23 спортсмена.

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Разиль Самигуллин