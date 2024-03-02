Россияне со 2 марта смогут оформить полис ОСАГО сроком от одного дня до трех месяцев

Со 2 марта россияне могут оформить полис ОСАГО сроком действия от одного дня до трех месяцев. Услуга может быть востребована среди владельцев ретроавтомобилей и тех, кто подрабатывает в такси. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Страховые компании изначально отнеслись к этой идее скептически и предупреждают, что стоить такие полисы будут не менее 20% от цены годовой страховки.

Ранее сообщалось, что средний чек на услуги автосервисов в Казани с начала года подорожал на 39%. В среднем казанцы оставляют на станциях техобслуживания (СТО) чуть больше 10 тысяч рублей.

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Разиль Самигуллин