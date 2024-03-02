В Татарстане подорожало сливочное масло
В Татарстане опубликовали данные об изменении потребительских цен на продовольственные товары. Согласно информации Татарстанстата, средние потребительские цены на продовольственные товары в республике составили:
- сливочное масло — 674,30 руб./кг;
- подсолнечное масло — 119,11 руб./л;
- маргарин — 226,65 руб./кг;
- цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности — 64,44 руб./л;
- цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности — 82,76 руб./л;
- сметана — 209,07 руб./кг;
- творог — 366,35 руб./кг;
- сухие молочные смеси для детского питания — 1 061,16 руб./кг;
- твердые, полутвердые и мягкие сыры — 648,79 руб./кг.
В сравнении с ценами на 19 февраля 2024 года сливочное масло подорожало на 0,33%, подсолнечное, наоборот, снизилась в цене на 0,8%, а маргарин подешевел на 0,23%.
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