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В Татарстане подорожало сливочное масло

10:49, 02.03.2024

В Татарстане опубликовали данные об изменении потребительских цен на продовольственные товары. Согласно информации Татарстанстата, средние потребительские цены на продовольственные товары в республике составили:

  • сливочное масло — 674,30 руб./кг;
  • подсолнечное масло — 119,11 руб./л;
  • маргарин — 226,65 руб./кг;
  • цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности — 64,44 руб./л;
  • цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности — 82,76 руб./л;
  • сметана — 209,07 руб./кг;
  • творог — 366,35 руб./кг;
  • сухие молочные смеси для детского питания — 1 061,16 руб./кг;
  • твердые, полутвердые и мягкие сыры — 648,79 руб./кг.

В сравнении с ценами на 19 февраля 2024 года сливочное масло подорожало на 0,33%, подсолнечное, наоборот, снизилась в цене на 0,8%, а маргарин подешевел на 0,23%.

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Нафиса Миннехузина
Общество Татарстан
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