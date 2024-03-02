В Татарстане выросли цены на капусту и свеклу

Средние потребительские цены на продовольственные товары в Татарстане изменились с 19 по 26 февраля 2024 года. В основном они выросли, но есть и продукты, которые стали дешевле. Об этом сообщает Татарстанстат.

Больше всего за указанный период подорожала белокочанная капуста — на 5,47%. Теперь ее килограмм в среднем стоит 36,35 рубля. На втором месте — столовая свекла, цена которой выросла на 5,6% и составила в среднем 39,56 рубля за килограмм. Замыкает тройку лидеров свежий огурец, ставший дороже на 2,84%, в среднем его стоимость — 245,74 рубля за килограмм.

В то же время есть продукты, стоимость которых снизилась. Например, свежие помидоры подешевели на 2,01%, и теперь они стоят в среднем 237,16 рубля за килограмм, а яблоки — на 0,63%, до 109,86 рубля за килограмм.

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Нафиса Миннехузина