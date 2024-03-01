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Швейцария присоединилась к 13-му пакету антироссийских санкций

19:35, 01.03.2024

Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций Европейского Союза (ЕС). Информация опубликована на сайте правительства.

— Федеральный департамент экономики, образования и исследований (EAER), отвечающий за санкции, 29 февраля принял решение ввести дополнительные санкции против России, — сказано на сайте.

Меры вступают в силу сегодня.

Евросоюз ввел 13-й пакет санкций против России 23 февраля. В него вошли 106 физических и 88 юридических лиц. Под рестрикции попали Казанский пороховой завод и АО «Казанское опытное конструкторское бюро «Союз».

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