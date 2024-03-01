Швейцария присоединилась к 13-му пакету антироссийских санкций
Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций Европейского Союза (ЕС). Информация опубликована на сайте правительства.
— Федеральный департамент экономики, образования и исследований (EAER), отвечающий за санкции, 29 февраля принял решение ввести дополнительные санкции против России, — сказано на сайте.
Меры вступают в силу сегодня.
Евросоюз ввел 13-й пакет санкций против России 23 февраля. В него вошли 106 физических и 88 юридических лиц. Под рестрикции попали Казанский пороховой завод и АО «Казанское опытное конструкторское бюро «Союз».
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