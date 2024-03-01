В 2023 году МФО выдали более триллиона рублей

За 2023 год микрофинансовые организации выдали более 1 трлн рублей. Активность в течение года демонстрировали как компании потребительского сегмента, так и компании, работающие с малым и средним бизнесом, сообщает ЦБ РФ.

Наибольшей популярностью у заемщиков пользуются дистанционные каналы получения займов: доля онлайн-займов в совокупном объеме выросла до 75%. Размер совокупного портфеля МФО на 1 января 2024 года составил 442 млрд рублей.

В 2023 году на рынке начали действовать меры, направленные на снижение долговой нагрузки заемщиков. В частности, были введены макропруденциальные лимиты, ограничивающие объем выдаваемых займов гражданам с высокой долговой нагрузкой, а также ограничения максимальной суммы переплаты по займу (130% от тела долга) и максимального размера ежедневной процентной ставки (0,8% в день).

Процентные ставки на рынке изменились в соответствии с введенными ограничениями. С 1 июля 2023 года МФО перестали выдавать займы под ставки, превышающие 0,8% в день. Уровень просроченной задолженности в 2023 году оставался стабильным (около 34%). Уровень долговой нагрузки снизился.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Артем Гафаров