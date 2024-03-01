Банк России опубликовал курс валют на 2 марта
Согласно данным Центрального банка Российской Федерации, 2 марта установлены следующие курсы валют:
- юань — 12,63 рубля (+0,06),
- доллар — 91,33 рубля (+0,5),
- евро — 98,72 рубля (+0,18).
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
Артем ГафаровЭкономикаБанки
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым