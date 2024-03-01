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Банк России опубликовал курс валют на 2 марта

20:50, 01.03.2024

Согласно данным Центрального банка Российской Федерации, 2 марта установлены следующие курсы валют:

  • юань — 12,63 рубля (+0,06),
  • доллар — 91,33 рубля (+0,5),
  • евро — 98,72 рубля (+0,18).

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Артем Гафаров
ЭкономикаБанки
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