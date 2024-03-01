В районах и сельской местности Татарстана TikTok обогнал Telegram по трафику

Фото: Динар Фатыхов

В районах и сельской местности Татарстана TikTok обогнал Telegram по объему трафика в январе-феврале 2024 года. Мессенджер Павла Дурова лидирует в крупных городах: Казани, Набережных Челнах и Альметьевске. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе Tele2.

За два месяца текущего года пользователи из Татарстана израсходовали суммарно 24,5 ПБ интернет-трафика. На Казань приходится 3,2 ПБ. Среди абонентов по всей республике 12% трафика приходится на социальные сети, мессенджеры, навигаторы, карты и видеохостинг. Остальное — сайты, приложения и их обновление, онлайн-игры и онлайн-кинотеатры.

В районах Татарстана также активно используют WhatsApp*. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В районах Татарстана также активно используют WhatsApp*. Там на мессенджер приходится до 12,7% графика. Для сравнения, в крупных городах Татарстана WhatsApp* и Viber занимают долю в 10%.

При этом в Татарстане сокращается объем голосового трафика. В «Мегафоне» и «Билайне» нашему изданию рассказали, что год к году он сократился на 5—7%. Интернет-трафик же, наоборот, за январь-февраль вырос в 1,5 раза.

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Артем Гафаров