На выставке «Россия» дали старт Году семьи

На выставке «Россия» дали старт Году семьи, об этом заявил Владимир Путин в своем послании.

— На выставке «Россия» был дан старт Году семьи. Ценности любви, взаимной поддержки и доверие передаются в семье из поколения в поколение. Так же как культура, традиции, история, нравственные устои. И конечно, главное предназначение семьи — рождение детей, — заявил президент России Владимир Путин.

Также он добавил, что дети — это продолжение многонационального рода России.

— Большая многодетная семья должна стать нормой. В горизонте ближайших 6 лет мы должны добиться устойчивого роста рождаемости, — заявил Владимир Путин, выступая на ежегодном послании Федеральному собранию.

Напомним, что 2024 год объявлен Годом семьи.

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Нафиса Миннехузина