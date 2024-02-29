В Казани днем ожидается плюсовая температура

Сегодня, 29 февраля, температура воздуха днем составит +1 градус. Ночью опустится до -4, ожидается облачность с прояснениями. Порывы ветра составят 7 м/с. На дорогах сохраняется гололедица.

Завтра, в первый день марта, будет пасмурно и один градус выше ноля. Ночью температура воздуха составит -5 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в первые дни марта приблизится атмосферный фронт, и 1 марта ожидается небольшой снег. Ночью температура воздуха составит от -9˚C, днем температурf повысbтся до -2..+3˚C.