Курс евро опустился ниже 99 рублей

Курс евро в ходе торгов в среду, 28 февраля, опустился до 98,95 руб. Это произошло впервые с 15 февраля текущего года.

За день европейская валюта упала на рубль. Падение составило 1,05%.

В то же время падает и курс доллара. За сутки американская валюта потеряла в цене 65 копеек. Снижение составило 0,7%.

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