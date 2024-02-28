Экс-мэр Иркутска опроверг обвинения в нарушении закона о выезде на лед Байкала во время поездки на лимузине

Бывший мэр Иркутска Виктор Кондрашов заявил, что видеоролик, на котором он едет на лимузине по замерзшему озеру Байкал, смонтирован. По его словам, машина двигалась по официально оборудованной переправе. Кондрашов также отметил, что Cadillac, использованный для поездки, стоит «копейки» и не является предметом роскоши. Об этом сообщает «Газета.ru».

Видео, на котором бывший глава Иркутска Виктор Кондрашов катается на лимузине по замерзшему озеру Байкал, было опубликовано на его странице в Instagram*.



Кондрашов утверждает, что видео было ускорено во время монтажа, поэтому создается впечатление, будто машина дрифтует, тогда как на самом деле она медленно маневрирует. Он добавил, что если разогнать автомобиль, то можно было бы сделать дрифт.



* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин