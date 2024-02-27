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На центральной улице в Салмачах произошло ДТП

20:46, 27.02.2024
На центральной улице в Салмачах произошло ДТП
Фото: скриншот realnoevremya.ru Яндекс.карты

В поселке Салмачи произошла авария из-за чего дорожное движение затруднено в сторону поселка Куюки.

Также тяжелая дорожная ситуация наблюдается на улицах Габишева, Кул Гали, Академика Завойского и Центральной.

Сейчас в Салмачах образовалась многокилометровая пробка в сторону Куюков.

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Нафиса Миннехузина
АвтоПроисшествия Татарстан
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