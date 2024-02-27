На центральной улице в Салмачах произошло ДТП
В поселке Салмачи произошла авария из-за чего дорожное движение затруднено в сторону поселка Куюки.
Также тяжелая дорожная ситуация наблюдается на улицах Габишева, Кул Гали, Академика Завойского и Центральной.
Сейчас в Салмачах образовалась многокилометровая пробка в сторону Куюков.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым