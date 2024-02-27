Стало известно, будут ли принимать карты «Мир» за рубежом

Договоры между Национальной системой платежных карт и зарубежными платежными системами могут быть пересмотрены. Данная опция возникла вследствие новых санкций США. Данное мнение было озвучено председателем комиссии по финансовой безопасности Совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимуром Аитовым. Об этом сообщает «Газета.ru».

— Все, что сделала НСПК за рубежом, договорившись с несколькими десятками стран о приеме своих карт «Мир», может быть подвергнуто пересмотру. Нет единого подхода во всех этих проектах: где-то принимают карты отдельные банки, где-то решения приняты на основе национальных банков-регуляторов, и все это также может быть подвергнуто пересмотру — я имею в виду прием карт «Мир, — сказал Тимур Аитов.

Он также добавил, что у иностранных компаний есть опасения по поводу работы с НСПК, это может повлечь санкции для любого контрагента. Эксперт отметил, что не стоит остро реагировать на новые санкции. Поскольку за границу можно ездить с наличными или же с картами дружественных стран, которые на данный момент доступны для россиян.

— Многомерность любому прогнозу придает тот факт, что карта «Мир» может быть и кообрендинговой: скажем, Мир-UnionPay. Что касается Белоруссии, я думаю, что пока особых изменений в этой части не будет, то есть пополнить белорусскую карту россияне смогут. Другое дело, что сами белорусские банки, обслуживающие транзакции «Мир», тоже могут оказаться под угрозой, — отметил Аитов.

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Разиль Самигуллин