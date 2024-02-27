Казанцы назвали подработку самым простым способом увеличить доход

Казанцы назвали подработку самым простым способом увеличить доход. 18% жителей Казани с целью увеличения дохода рассматривает переход на более высокооплачиваемую работу, 17% респондентов — выполнение сверхурочных задач. Об этом свидетельствуют результаты опроса Аналитического центра «Консоль.Про».

Среди опрошенных также популярны следующие способы повышения заработка:

разговор с начальством (11% респондентов);

смена работы или сферы деятельности (22% женщин против 21% мужчин);

открытие собственного бизнеса (19% женщин).

Примечательно, что 69% опрошенных не хотели бы, чтобы работодатель знал об их подработке. Из них 43% получают за нее от 20 до 40 тысяч рублей в месяц. Почти половина (46%) планируют или уже легализовали этот доход.

Для комфортной жизни 43% казанцев не хватает 20—40 тысяч рублей в месяц, еще 21% хотели бы получать от 40 до 60 тысяч, а 15% — на 100 тысяч больше. При этом 61% жителей города ежемесячно задумываются об увольнении. Менее популярными способами увеличения дохода стали инвестирование (9%) и экономия и сокращение расходов (4%).

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Разиль Самигуллин