Число кибератак на цифровые ресурсы Татарстана выросло в 32 раза за два года

Фото: Динар Фатыхов

За последние два года количество кибератак на цифровые ресурсы Татарстана выросло в 32 раза. В 2023 году специалистам удалось заблокировать 15 тысяч атакующих IР-адресов и нейтрализовать 12 млн случаев подозрительной сетевой активности, пишет «РБК-Татарстан» со ссылкой на пресс-службу Минцифры республики.

Чаще всего хакеры используют DDoS-атаки, из-за которых пользователи не могут зайти на сайты. На них приходится 30% всех атак.

Другими видами являются подбор паролей к учетным записям (21%), вирусы-шифровальщики (12%), атаки на электронную почту — фишинг (10%), сканирование систем на наличие уязвимостей (15%) и попытка удаленного доступа к системам (9%).



Эксперты в области кибербезопасности прогнозируют рост спроса на вредоносное ПО, в частности для хищений криптовалюты и продвижения мошеннических сайтов через рекламу в поисковых системах. Какие опасности ждут пользователей всемирной Сети, в авторской колонке для «Реального времени» рассказал руководитель отдела реагирования и цифровой криминалистики Angara Security Никита Леокумович.



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