В казанской мэрии оценили возможность строительства станции метро в поселке Борисково

Власти Казани заявили о невозможности строительства станции метрополитена в жилом массиве Борисково. Об этом сотрудники мэрии рассказали местным жителям в соцсетях.

— В Генеральном плане Казани заложены предложения по развитию метрополитена, которые предусматривают в дополнение к существующей линии метрополитена, с учетом ее продления сооружение двух новых линий: полукольцевой линии по направлению «юго-восток» — «север» и радиальной линии по направлению «восток» (Мамадышский тракт) — «центр города», — рассказали сотрудники исполкома.

Напомним, первый участок новой ветки казанского метро планируют открыть в августе 2027 года. По состоянию на октябрь прошлого года на строительство объекта было получено около 10,5 млрд из требуемых 39,9 млрд рублей, рассказывал генеральный директор «Казметростроя» Марат Рахимов.

В проектной документации по строительству метрополитена Казани содержатся сведения также о втором и третьем участках второй линии. Их протяженность — 5,45 и 9,37 км соответственно. На втором участке запланированы три станции с рабочими названиями «XXI век», «Пионерская» и «Компрессорный завод». На третьем участке проектом предусмотрены четыре станции — «Футбольный стадион», «Горбольница», «ЗАГС» и «Декабристов».

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