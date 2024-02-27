Главный организатор конкурса «Татар кызы» ушла на СВО

Главный организатор конкурса «Татар кызы» и по совместительству депутат законодательного собрания Челябинской области Лена Колесникова отправилась на СВО в качестве добровольца. В зону спецоперации она отправилась за мужем — депутатом Госдумы. Об этом сообщает URA.RU.

Лена Колесникова в 1995 году возглавила аптечную сеть «Классика», а в 2009 году стала председателем исполкома организации «Конгресс татар» Челябинской области.



Сообщается, что в последнее время Лена Колесникова помогала оснащению участников СВО. Также при помощи своей страницы во «ВКонтакте» помогала собирать деньги на дроны, в частности она занималась доставкой беспилотников бойцам. Ранее она бывала в зоне СВО и с гуманитарными грузами.

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Разиль Самигуллин