На благоустройство дворов в Татарстане в 2024 году выделено 10 млрд рублей

На благоустройство дворов Татарстана в 2024 году выделено 10 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции заявила куратор программы «Наш двор» Арина Петрова. Она также добавила, что в нынешнем году планируется реконструкция 833 дворов.

Арина Петрова добавила, что сумма на ремонт дворов в этом году была увеличена на 1 млрд рублей относительно предыдущего. Данная поддержка была оказана раисом республики Рустамом Миннихановым. Также куратор программы добавила, что наиболее частым запросом у жителей дворов является отсутствие парковок. Напомним, с начала 2024 года жители Татарстана подали 103 обращения по программе «Наш двор».

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Разиль Самигуллин