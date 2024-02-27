В Татарстане в 6 раз сократилось число правонарушений на митингах
Сегодня и.о. председателя Верховного суда РТ Эдуард Каминский заявил о значительном сокращении числа административных правонарушений в сфере проведения таких массовых мероприятий, как митинги, демонстрации и пикеты.
В 2022 году количество таких фактов, дошедших до суда, уменьшилось в 5,5 раза в сравнении с предыдущим годом, в 2023-м сокращение было еще более весомым — в 6 раз, отметил докладчик, выступая на совещании судей Татарстана по итогам минувшего года.ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым